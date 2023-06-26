Врачи рассказали, сколько жидкости необходимо пить в жару

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Пульмонолог Марат Фаррахов заявил, что точно невозможно сказать, сколько человеку необходимо потреблять жидкости в жаркую погоду.

Однако терапевт отметил, что для нормального функционирования почек нужно в среднем 1,8 литра воды за сутки.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух порекомендовала пить обычную воду комнатной температуры. Стоит употреблять 100-200 миллилитров жидкости до и после приёма пищи и каждый час в течение дня, добавила специалист. По её словам, помимо воды, допустимо пить разбавленные свежевыжатые соки, компоты и морсы, зелёный чай.

"Восполнить нехватку калия, натрия и хлора, которые теряются с потом, помогут изотоники и минеральная вода", — подчеркнула эксперт, передаёт "Вести Подмосковья".

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