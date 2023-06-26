Врач Андреева назвала опасные в жару продукты

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач гинеколог-эндокринолог Елена Андреева в разговоре с Pravda.Ru предупредила, что в первую очередь в жаркую погоду не стоит употреблять алкогольные напитки. Как подчеркнула специалист, они провоцируют водный дисбаланс организма, сердечно-сосудистые заболевания и проблемы с головным мозгом.

"В жару нельзя употреблять любые солёные продукты, потому что они увеличивают жажду, и острые, из-за которых тоже хочется сильнее пить и есть. Нежелательна жирная пища", — сообщила профессор.

Эксперт добавила, что алкоголь можно заменить квасом. Однако собеседница издания предупредила: в составе этого напитка есть дрожжи, из-за которых в случае с людьми, имеющими склонность к увеличению массы тела, могут возникнуть лишние килограммы.

"В больших количествах рекомендуется употреблять фрукты, смородину, крыжовник, клубнику, помидоры, огурцы, перцы, кабачки, баклажаны. Лучше придерживаться средиземноморской еды и не пить газированные напитки", — заключила врач.

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