Невролог перечислил привычки, которые снизят риск инсульта

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал о простых жизненных привычках, которые могут значительно снизить риск инсульта.

Согласно его рекомендациям, одной из ключевых привычек должны стать регулярные физические нагрузки, так как сидячий образ жизни может приводить к проблемам с сосудами.

Он отмечает, что основные принципы профилактики инсульта связаны с развитием здорового образа жизни и регулярным контролем состояния сосудов.

Для профилактики инсульта важно регулярно

проводить анализы,

употреблять в пищу много зелени, морепродуктов, имбиря и винограда,

а также пить натуральные соки и кипяченую воду.

Даже употребление вина может помочь в профилактике инсульта, однако в умеренных количествах: женщинам рекомендуется не более 120-150 граммов красного вина в день, а мужчинам — не более 240-300 граммов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.