Врач-невролог, доктор медицинских наук Виктор Шахнович рассказал о простых жизненных привычках, которые могут значительно снизить риск инсульта.
Согласно его рекомендациям, одной из ключевых привычек должны стать регулярные физические нагрузки, так как сидячий образ жизни может приводить к проблемам с сосудами.
Он отмечает, что основные принципы профилактики инсульта связаны с развитием здорового образа жизни и регулярным контролем состояния сосудов.
Для профилактики инсульта важно регулярно
Даже употребление вина может помочь в профилактике инсульта, однако в умеренных количествах: женщинам рекомендуется не более 120-150 граммов красного вина в день, а мужчинам — не более 240-300 граммов.
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