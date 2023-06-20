Уролог Башкатов перечислил признаки, указывающие на проблемы с почками

Врач-уролог Вадим Башкатов назвал признаки, которые указывают на проблемы с почками на ранней стадии.

Специалист отмечает, что нарушение функции почек долгое время может быть не распознано пациентами. Заболевания почек, как и другие, лучше всего начинать лечить как можно раньше. Именно поэтому Башкатов перечислил признаки, указывающие на проблемы с почками на ранней стадии. Об этом сообщает "МедикФорум".

В первую очередь следует обратить внимание на изменившейся цвет мочи. Однако стоит иметь в виду, что этому могут способствовать некоторые продукты, например, свёкла. Если моча меняет цвет не из-за употребления таких продуктов и достаточно длительный период, то это может говорить о проблемах с почками.

Также следует насторожиться, если у мочи появился сильный запах. Это может указывать на начальную почечную недостаточность.

Ещё одним фактором, указывающий на изменения в функционировании почек, является заметно колеблющееся количество мочи. Если её количество не соответствует выпитой жидкости, стоит насторожиться.

Кроме того, следует обратить внимание на задержку воды в организме. Об этом могут говорить опухшие пальцы, суставы и ощущение вздувшегося живота.

Также о проблемах с почками может говорить неприятный запах изо рта. В частности, может пахнуть аммиаком.

В заключение врач отметил, что боль в пояснице также может говорить о проблемах с почками, поскольку органы расположены в области боков, ниже реберной дуги на пояснице.

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