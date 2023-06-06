Уролог Антонов рассказал об основной причине цистита и как его избежать

0:45 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-уролог Константин Антонов назвал основные причины возникновения цистита.

По словам специалиста, главной причиной цистита является анатомическое строение. Тем не менее заболевание можно предотвратить, если придерживаться таких профилактических действий, как регулярная личная гигиена и своевременное опорожнение мочевого пузыря. Немало важно также избегать переохлаждения. Об этом сообщает Газета.Ru.

Врач отмечает, что чаще всего данное заболевание встречается у женщин в возрасте 25-30 лет, а также после менопаузы и связано это с особенностями строения уретры. Именно поэтому цистит нетипичен для мужчин.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Цистит у женщин