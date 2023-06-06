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Уролог Антонов рассказал об основной причине цистита и как его избежать

0:45
Здоровье

Врач-уролог Константин Антонов назвал основные причины возникновения цистита.

По словам специалиста, главной причиной цистита является анатомическое строение. Тем не менее заболевание можно предотвратить, если придерживаться таких профилактических действий, как регулярная личная гигиена и своевременное опорожнение мочевого пузыря. Немало важно также избегать переохлаждения. Об этом сообщает Газета.Ru.

Врач отмечает, что чаще всего данное заболевание встречается у женщин в возрасте 25-30 лет, а также после менопаузы и связано это с особенностями строения уретры. Именно поэтому цистит нетипичен для мужчин.

 

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Цистит у женщин
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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