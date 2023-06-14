РГ: врач-гастроэнтеролог Кашух назвала гражданам РФ напиток, приводящий к раннему старению кожи

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух объяснила, что избыточное потребление фруктовых фрешей, богатых полезными веществами, может негативно сказаться на коже, вызывая преждевременное старение, а также привести к проблемам с поджелудочной железой. Эту информацию сообщает издание "РГ".

"Свежевыжатые соки — источник витаминов, но злоупотреблять ими не стоит. Они содержат большое количество сахара. Например, в одном среднем яблоке (200 граммов) — около 20 граммов сахара, а в стакане свежевыжатого сока примерно три таких плода, соответственно — 60 граммов сахара, это больше семи чайных ложек", — отмечает эксперт.

Специалист рекомендует ограничить потребление таких соков людям с диабетом из-за высокого содержания сахара, а также лицам с заболеваниями ЖКТ из-за повышенной кислотности фрешей из цитрусовых и яблок. Кроме того, такие напитки способствуют образованию мочевой кислоты. Её избыток повышает риск развития подагры — нарушения обмена веществ, сопровождающегося отложением солей в суставах и почках.

"Поэтому к "полезным для здоровья" свежевыжатым сокам рекомендуется относиться как к десертам — время от времени можно позволить ароматный фреш, но ежедневно употреблять их не стоит, лучше заменить их фруктами", — рекомендует Кашух.

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Чем опасны свежевыжатые соки?