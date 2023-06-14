Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Екатерина Кашух объяснила, что избыточное потребление фруктовых фрешей, богатых полезными веществами, может негативно сказаться на коже, вызывая преждевременное старение, а также привести к проблемам с поджелудочной железой. Эту информацию сообщает издание "РГ".
"Свежевыжатые соки — источник витаминов, но злоупотреблять ими не стоит. Они содержат большое количество сахара. Например, в одном среднем яблоке (200 граммов) — около 20 граммов сахара, а в стакане свежевыжатого сока примерно три таких плода, соответственно — 60 граммов сахара, это больше семи чайных ложек", — отмечает эксперт.
Специалист рекомендует ограничить потребление таких соков людям с диабетом из-за высокого содержания сахара, а также лицам с заболеваниями ЖКТ из-за повышенной кислотности фрешей из цитрусовых и яблок. Кроме того, такие напитки способствуют образованию мочевой кислоты. Её избыток повышает риск развития подагры — нарушения обмена веществ, сопровождающегося отложением солей в суставах и почках.
"Поэтому к "полезным для здоровья" свежевыжатым сокам рекомендуется относиться как к десертам — время от времени можно позволить ароматный фреш, но ежедневно употреблять их не стоит, лучше заменить их фруктами", — рекомендует Кашух.
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