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Врач-терапевт Кудряшова назвала гражданам РФ напиток, снижающий риск диабета

0:48
Здоровье

Для снижения риска сахарного диабета важно восстановить водный баланс в организме и начать употреблять чай ройбуш. Об этом сообщила врач-терапевт Елена Кудряшова. Слова специалиста приводит портал "Почему болит".

Врач-терапевт Кудряшова назвала гражданам РФ напиток, снижающий риск диабета
Фото: pixabay.com

"Самый полезный напиток — это вода. Она нужна для хорошего метаболизма, и тогда риски диабета будут минимальны, особенно, если не употреблять в пищу простые сахара", — отметила врач.

Чай ройбуш обладает способность понижать уровень глюкозы в крови. Кроме того, он имеет антиоксидантные свойства. Напиток содержит витамины и микроэлементы.

Данный чай нормализует артериальное давление. Он не бодрит, поэтому напиток можно употреблять и вечером.

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О чае ройбуш
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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