Врач-рентгенолог Дубровская рассказала об отличиях КТ и МРТ

1:49 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие люди считают компьютерную томографию (КТ) и магнитно-резонансную томографию (МРТ) одинаковыми методами исследования, поскольку внешне аппараты очень похожи. Однако на самом деле начинка у них принципиально разная. Об этом сообщила врач-рентгенолог Надежда Дубровская.

Фото: https://pbs.twimg.com/

При помощи КТ можно обнаружить проблемы, связанные с более плотными тканями, например, камни в почках, патологии органов грудной клетки и костей. МРТ показывает заболевания мягких тканей: патологии головного и спинного мозга, заболевания органов малого таза, молочных желез, хрящей, суставов.

"Если у пациента имеются электронные или ферромагнитные импланты, клипсы в сосудах, то это является противопоказанием для МРТ, такому больному назначат КТ", — отметила рентгенолог в беседе с порталом 74.ru.

КТ и МРТ являются уточняющей диагностикой, поэтому перед исследованием необходима консультация врача. Дубровская предупредила, что частные клиники могут предложить сделать МРТ на весь организм сразу, но в таком случае может пострадать качество изображения. Для эффективного сканирования всего тела следует выделить около пяти часов, но не каждый пациент готов находиться в неподвижном состоянии столько времени.

"При этом обнаружить рак с помощью КТ и МРТ можно. Мы получаем изображение в трех плоскостях, и у нас срез идет толщиной от 1 до 5 миллиметров. Плюс мы вводим контрастный препарат, что позволяет нам дифференцировать доброкачественное образование от злокачественного", — объяснила эксперт.

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