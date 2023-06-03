ЗОЖ.news: учёные Кембриджа обнаружили неожиданную пользу алкоголя для человека

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Учёных из университетов Кембриджа и Сиднея провели исследование и выяснили, что умеренное употребление спиртных напитков избавляет от болей в теле. Алкоголь блокирует химические вещества, которые вызывают воспаление в организме, сообщает ЗОЖ.news.

Фото: pixabay. com

Специалисты проанализировали показатели С-реактивного белка в крови трёх тысяч британцев и доказали, что высокий уровень "белка острой фазы" провоцирует развитие сердечного приступа, инсульта, онкологии и диабета второго типа. В ходе исследования учёные выяснили, что более низкие показатели были у тех людей, кто выпивает умеренное количество алкоголя.

«Чрезмерное употребление алкоголя – причина серьёзных заболеваний во всем мире. Однако исследования показывают, что, по сравнению с воздержанием, низкие уровни употребления алкоголя могут быть полезными, когда речь идет о воспалении», - сообщает доктор Рэйчел Визонтай.

Врачи рекомендуют выпивать не более шести бокалов вина в неделю.

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