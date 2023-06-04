Терапевт Голубкова объяснила, можно ли пить воду перед тем, как сдавать анализ крови

1:08 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Ирина Голубкова рассказала, разрешается ли питьё воды перед сдачей анализа крови.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Врач сообщила, что перед тем, как сдавать кровь на анализ, воду пить не просто можно, а даже нужно. Вода в стандартном количестве разжижает кровь, и её забор будет легче осуществить, пишет aif.ru.

Голубкова уточнила, что речь идёт именно об обычной воде, без газа, а не о других жидкостях.

Перед сдачей анализа крови или мочи питьё воды разрешено, но в меру. Если же пациенту предстоит забор крови на холестерин или глюкозу, для точности результатов в течение 8-12 часов перед процедурой разрешена только вода.

Если вам нужно сделать УЗИ ЖКТ, в течение 6-8 часов не нужно есть и пить для того, чтобы результаты исследования были как можно более точными. Если же человеку предстоит УЗИ мочевого пузыря, нужно действовать с точностью да наоборот, и выпить как можно больше воды, чтобы мочевой пузырь был наполненным, заключила врач.

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Можно ли пить воду перед сдачей крови?