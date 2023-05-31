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Врач-онколог рассказал, как выявить раковое заболевание на ранней стадии

1:50
Здоровье

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru рассказал о способах выявления раковых заболеваний.

Врач-онколог рассказал, как выявить раковое заболевание на ранней стадии
Фото: Fotodom. ru

Чумаков отметил, что очень часто рак даже до 4 стадии может быть совершенно незаметным. Он объяснил, что вовремя обнаружить онкологию помогают профилактические обследования. Это, по его словам, особенно актуально для людей, у которых есть фамильные истории.

"Есть, например, правило, что мужчины после 50 лет должны ежегодно проверять предстательную железу. Женщины, у которых особенно в семье были заболевания рака молочной железы, должны периодически ходить к маммологу, делать обследование молочных желез, проводить маммографию, выявлять такие изменения предраковые, которые могут потом переродиться в злокачественное заболевание", — рассказал медик.

Рассказал он и о проведении анализов на онкомаркеры.

"Для очень многих форм рака характерно то, что в крови появляются определенные вещества, маркеры, которые можно уловить, померить количественно и определить, насколько они характерны для начинающихся форм онкологии. Вот это тоже очень важно. И если особенно у человека есть семейная история, то периодически, может быть, раз в году имело бы смысл сдавать на несколько таких маркеров", — посоветовал эксперт.

Чумаков отметил, что людям, у которых в семье есть случаи рака предстательной железы, имеет смысл сдавать ПСА. После 50-ти, по словам врача, такие анализы следует сдавать регулярно.

Ранее врач-онколог назвал продукты, которые могут вызвать раковые заболевания.

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Профилактика рака - возможно ли? Как не заболеть раком или как предотвратить онкологию
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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