Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук Пётр Чумаков в беседе с Pravda.Ru рассказал о профилактике онкологических заболеваний.
Чумаков отметил, что при оценки риска возникновения онкологических заболеваний следует учитывать фамильную историю.
"Люди, у которых в семье были случаи онкологии, имеют больший риск заболеваний. Потому что рак в значительной степени — генетическое заболевание. То есть предрасположенность к раку — способствует этому какие-то генетические дефекты", — рассказал медик.
Онколог порекомендовал отказаться от вредных привычек, прежде всего курения и контакта с различными токсическими веществами. Он объяснил, что существенным негативным фактором является плохая экология, загрязнённые воздух и вода.
Он порекомендовал с осторожностью относиться к лекарственным препаратам.
"Лекарства — это всё-таки химические соединения. И они, конечно, позволяют нам избавиться от многих болезней, снизить симптомы. Но при злоупотреблении они могут также вызывать и какие-то негативные побочные эффекты, в частности, повышать риск возникновения злокачественных заболеваний", — объяснил эксперт.
Предостерёг он и от употребления трансжиров, которые в виде маргарина и других ингредиентов содержатся в очень многих дешёвых продуктах, например, в фастфуде.
"Вы тоже подвергаете свою кишечную систему угрозе того, что там будут возникать какие-то злокачественные заболевания. Например, рак толстого кишечника в значительной степени связан со злоупотреблением жирной пищи. Потому что продукты распада жиров могут особенно в нижнем отделе кишечника способствовать появлению канцерогенных веществ и, соответственно, перерождению в злокачественные клетки кишечника", — рассказал онколог.
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