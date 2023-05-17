Нутрициолог Музыченко перечислила россиянам семь продуктов-антидепрессантов

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Нутрициолог Антонина Музыченко перечислила продукты, которые помогут справиться с депрессивными состояниями. Специалист отметила, что вещества, содержащиеся в составе продукта.

Фото: digstraksi.com

Врач сообщила, что поднять настроение смогут орехи, бананы, чёрный шоколад, куриный бульон, сыр, рыба и кофе. В этих продуктах достаточно элементов, чтобы активизировать выброс эндорфинов, уверяет нутрициолог.

"Содержащийся в шоколаде какао-бобов фенилэтиламин поднимает настроение. А из орехов наиболее полезные для здоровья мозга — грецкие и фисташки", — сказала нутрициолог в беседе с "Мослентой".

Однако Музыченко рекомендовала не переусердствовать в употреблении вышеуказанных продуктов, потому что переизбыток тех или иных микроэлементов может дать противоположный эффект и спровоцировать различные заболевания и тревожность.

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