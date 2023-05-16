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Диетолог Макиша назвала продукты, усиливающие симптомы аллергии весной

1:11
Здоровье

Врач-диетолог и нутрициолог Марина Макиша рассказала, какие продукты не следует есть аллергикам в период обострения аллергии.

Диетолог Макиша назвала продукты, усиливающие симптомы аллергии весной
Фото: style.rbc.ru

Как сообщает Москва 24, весной и в первую половину лета людям с аллергией следует исключить из своего рациона питания некоторые продукты. Диетолог Макиша объяснила, что некоторые растения и продукты имеют схожие белки в своём составе.

В первую очередь речь идёт о яблоках. Дело в том, что они имеют белок схожий с берёзой, ольхой и орешником. От этого фрукта следует на период обострения аллергии на цветение этих деревьев отказаться, или употреблять его только после термической обработки.

К продуктам с перекрёстной аллергией также относятся такие орехи, как фундук, кешью, арахис и семена кунжута. При симптомах поллиноза следует на время исключить потребление черешни, вишни, малины, клубники, киви, сливы и абрикоса.

Кроме того, помимо фруктов и орехов врач советует на время отказаться от некоторых ферментированных продуктов.

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Аллергия на цветение
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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