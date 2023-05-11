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Малышева и Гандельман перечислили три неожиданных способа защититься от деменции

1:43
Здоровье

В эфире программы "Жить здорово!" врачи обсудили проблему сохранения ясности ума и указали на три неожиданных фактора, связанных с работой гематоэнцефалического барьера, которые могут привести к деменции.

Малышева и Гандельман перечислили три неожиданных способа защититься от деменции
Фото: radiokp.ru

Первый фактор, который был упомянут Германом Гандельманом, связан с применением слабительных. Было проведено исследование, которое показало, что люди, принимающие слабительные, имеют более высокий риск развития деменции и сосудистой деменции, связанной с инсультами. Причиной этого является нарушение микробиоты кишечника, которая играет важную роль в защите гематоэнцефалического барьера. Слабительные могут нарушать микробиоту и повреждать барьер, что влияет на нервные клетки и может привести к развитию деменции.

Второй фактор связан с недостатком витамина D. Исследование показало, что недостаток витамина D увеличивает риск развития деменции. Витамин D играет важную роль в защите гематоэнцефалического барьера и функционировании нервных клеток. Его недостаток может привести к нарушению передачи импульсов и функции нервных клеток.

Третий фактор связан с остеопорозом, состоянием, при котором кости становятся менее плотными и хрупкими. Остеопороз также может влиять на развитие деменции, так как нервные клетки нуждаются в здоровой и плотной кости для правильной работы. Недостаток остеокальцина, вещества, способствующего формированию плотной кости, по словам Елены Малышевой, может привести к нарушению функции нервных клеток и развитию деменции.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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