American Thinker: словом года должно стать "деменция" из-за политики Байдена

Словом года следует признать "деменцию". Такое мнение высказал автор портала American Thinker Ноэль Уильямс. Он связал болезнь с состоянием президента США Джо Байдена и его политическими решениями.

Нарушения когнитивных функций у пожилых политиков Америки становятся всё более очевидными, считает обозреватель.

Автор статьи отметил, что бывший врач Белого дома нашёл у Байдена симптомы, связанные с деменцией и порекомендовал ему пройти когнитивный тест.

Он также обратил внимание на странное поведение американского лидера, напомнив случаи "рукопожатия с призраком" и историю с пасхальным кроликом, заявив, что они вызывают тревогу.

Но ещё больше смущают зловещие намёки Байдена на ядерный Армагеддон и его предупреждения о тяжёлой болезни и смерти, заключил автор публикации.