Словом года следует признать "деменцию". Такое мнение высказал автор портала American Thinker Ноэль Уильямс. Он связал болезнь с состоянием президента США Джо Байдена и его политическими решениями.
Нарушения когнитивных функций у пожилых политиков Америки становятся всё более очевидными, считает обозреватель.
Автор статьи отметил, что бывший врач Белого дома нашёл у Байдена симптомы, связанные с деменцией и порекомендовал ему пройти когнитивный тест.
Он также обратил внимание на странное поведение американского лидера, напомнив случаи "рукопожатия с призраком" и историю с пасхальным кроликом, заявив, что они вызывают тревогу.
Но ещё больше смущают зловещие намёки Байдена на ядерный Армагеддон и его предупреждения о тяжёлой болезни и смерти, заключил автор публикации.
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