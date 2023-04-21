МК: перенёсшие корь россияне назвали её "самой кошмарной" болезнью в жизни

2:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В России зафиксирована вспышка кори — острого инфекционного вирусного заболевания с очень высоким уровнем заразности. Дети переносят болезнь довольно легко, но взрослые признаются, что это "самая кошмарная" инфекция в их жизни.

Переболевшие корью люди рассказали, что жизнь разделилась на "до и после". Иммунитета после болезни нет, волосы выпадают клоками, а также возникают проблемы со слухом и зрением.

25-летний житель Москвы Андрей отметил, что началось всё с повышения температуры. Однако спустя несколько дней он не узнал себя в зеркале — всё лицо было обсыпано красными пятнами. Мужчина признаётся, что на полное восстановление у него ушло несколько месяцев.

38-летний житель Санкт-Петербурга Леонид рассказал, что заразился от дочери. Девочка перенесла инфекцию довольно легко, но сам мужчина попал в реанимацию на девять дней.

"Я был на грани жизни и смерти. Даже попрощался с родными. Но выкарабкался. На память о себе корь оставила у меня серьёзные проблемы со слухом", — отметил он в беседе с "МК".

Россиянка по имени Елена переболела в 24 года. Женщина вспоминает, что температура тела повышалась до 41 градуса.

"Потом развилось осложнение на бронхи и глаза. С тех пор зрение упало, хожу в очках", — сообщила она.

Кирилл переболел в 18 лет и подчеркнул, что это был самый "кошмарный" вирус в его жизни. За время болезни он сбросил 10 килограммов, потому что ничего не ел.

"Когда человек заболевает корью, это нельзя сравнить ни с чем, пока не сойдут высыпания с лица, просто жуть. У меня было такое впечатление, что больше вытерпеть я не могу", — вспоминает Татьяна.

Врачи подчеркнули, что корь вызывает тяжёлые осложнения, которые могут развиться даже через несколько лет.

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