Вирус лихорадки Денге добрался до Европы и заражает туристов из других стран

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Климатические изменения могут привести к тому, что регионы европейского Средиземноморья станут эндемичными для смертельного вируса. Туристы уже начали заражаться лихорадкой Денге.

Путешественница из Британии рассказала, что вернулась на родину и обнаружила у себя на коже пятнистую сыпь. Вскоре у девушки повысилась температура, начали болеть суставы и кости. Туристка обратилась в отделение неотложной помощи, где ей диагностировали лихорадку Денге.

Случаи болезни всё чаще фиксируют на европейских курортах. Азиатские тигровые комары, которые распространяют вирус Денге, чувствуют себя комфортно на юге Европы, поэтому учёные опасаются, что инфекция может распространиться по всему континенту.

"Более высокие температуры и больше осадков, а также рост мировой торговли и туризма означают, что мы можем увидеть больше частей Европы с идеальным сочетанием факторов для вспышек Денге", — цитирует слова доктор Оуайна Доннелли "Турпром".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Доктор Евдокименко: "я вылечил последствия ковида за 1 день"