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Вирус лихорадки Денге добрался до Европы и заражает туристов из других стран

1:05
Здоровье

Климатические изменения могут привести к тому, что регионы европейского Средиземноморья станут эндемичными для смертельного вируса. Туристы уже начали заражаться лихорадкой Денге.

Вирус лихорадки Денге добрался до Европы и заражает туристов из других стран

Путешественница из Британии рассказала, что вернулась на родину и обнаружила у себя на коже пятнистую сыпь. Вскоре у девушки повысилась температура, начали болеть суставы и кости. Туристка обратилась в отделение неотложной помощи, где ей диагностировали лихорадку Денге.

Случаи болезни всё чаще фиксируют на европейских курортах. Азиатские тигровые комары, которые распространяют вирус Денге, чувствуют себя комфортно на юге Европы, поэтому учёные опасаются, что инфекция может распространиться по всему континенту.

"Более высокие температуры и больше осадков, а также рост мировой торговли и туризма означают, что мы можем увидеть больше частей Европы с идеальным сочетанием факторов для вспышек Денге", — цитирует слова доктор Оуайна Доннелли "Турпром".

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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