Эксперт Спирина заявила, что не стоит обращаться к врачу онлайн при острой боли

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Руководитель отдела онлайн-консультаций и психологической помощи компании BestDoctor Анастасия Спирина поделилась своим экспертным мнением о том, в каких случаях не стоит обращаться к врачу онлайн.

Она отметила, что при острой боли, травмах, кровотечениях и других подобных состояниях телемедицинские консультации не могут заменить неотложную медицинскую помощь. Специалист отметила, что в таких ситуациях наиболее подходящим и безопасным способом будет вызов скорой помощи или посещение ближайшего отделения неотложной помощи. Она добавила, что телемедицина не должна использоваться для открытия больничного листа.

Газета.Ru сообщает, что эксперты рекомендуют обращаться к телемедицине только в тех случаях, когда нет необходимости в неотложной медицинской помощи, например, для консультации по хроническим заболеваниям. При возникновении острой боли, травм или кровотечений следует обратиться за помощью к медицинским специалистам немедленно.

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