Частные клиники в России могут получить право на выписку онлайн-рецептов

Уже скоро россияне смогут получать от частных клиник онлайн-рецепты на лекарства в рамках телеконсультаций. Такая информация содержится в проекте постановления правительства.

В ближайшее время на общественное обсуждение поступит проект постановления правительства, оказавшийся в распоряжении "Известий", который разрешает частным сетям клиник выписывать рецепты онлайн во время проведения телеконсультаций. В настоящий момент действует закон "Об основах охраны здоровья граждан", в соответствии с которым во время онлайн-консультации врач может говорить лишь о профилактике болезни, обсуждать те или иные симптомы, оценивать эффект терапии, а также приглашать пациента на очный приём. Выписка рецептов во время телеконсультаций невозможна.

Более того, в онлайн-режиме нельзя изменить уже назначенное лечение, которое было определено во время очного приёма. В проекте закона говорится, что для частных клиник данный механизм может быть изменён. Речь идёт об участниках так называемого экспериментального правового режима (ЭПР), закон касается 15 медицинских компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Ижевске и Перми.

В документе два нововведения. Во-первых, другой врач может продолжить лечение пациента, а не только тот, что изначально поставил диагноз. Во-вторых, при телеконсультациях врач получит право выписать электронный документ или рецепт в режиме онлайн, но для лечения только той болезни, что диагностировали при личном приеме.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Российские врачи: между молотом и пациентом