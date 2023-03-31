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Дерматолог Махнева: сифилисом можно заразиться при поцелуе, через ложки и полотенца

Здоровье

Хотя в подавляющем большинстве случаев сифилисом заражаются половым путём, угроза бытового заражения тоже существует. Об этом напомнила врач-дерматолог.

Дерматолог Махнева: сифилисом можно заразиться при поцелуе, через ложки и полотенца

До 95-98% случаев заражения сифилисом приходится на половой путь. Вот почему так важно заниматься безопасным сексом. Однако эта коварная болезнь может проникнуть в организм через поцелуи, укусы, различные домашние предметы общего пользования вроде полотенец и зубных щёток. Об этом рассказала главный дерматолог и косметолог Минздрава Подмосковье Наталья Махнева.

"Из-за неярко выраженных симптомов у большинства пациентов сифилис обнаруживается на поздних стадиях, — объяснила она порталу NEWS.ru. — Всё это время с момента заражения человек заразен. Передать болезнь он может и половому партнеру, и при контакте. Подвержены заражению как взрослые, так и дети. Как правило, передается половым путём (95-98%), но можно заразиться при поцелуе, укусах, через предметы общего пользования и домашнего обихода, при пользовании общей посудой (ложкой, стаканом), зубной щёткой и т. д".

Она подчёркивает, что заразиться сифилисом могут не только взрослые, но и дети. Впрочем, бытовой путь встречается редко, поскольку на поверхности предметов вирус очень быстро теряет контагиозность в ходе высыхания. Но и совершенно исключать этот вариант нельзя. Особенную осторожность необходимо проявлять инфицированным родителям при тесных контактах с детьми до трёх лет. Им вообще следует в обязательном порядке проходить превентивное лечение, даже несмотря на отрицательные результаты серологических реакций.

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Убивает за день”: Чем опасен нейросифилис?
Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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