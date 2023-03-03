Глава Роспотребнадзора Попова: в нашей стране риски холеры минимальны, но они есть

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Санитарные службы России полностью готовы к вспышке холеры в нашей стране, хотя и считают этот риск крайне низким. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Всемирная организация здравоохранения недавно заявила о том, что более миллиарда людей на нашей планете подвергаются риску заболевания холерой. Имеются подобная опасность и в России, но она минимальна. К примеру, в 2023 году ни одного случая холеры на территории нашей страны зафиксировано не было.

""В нашей стране риски холеры минимальны, но они есть. Поэтому мы делаем все, чтобы их не допустить", — заявила Попова в интервью РИА Новости.

Попова отметила, что санитарные службы и прочие ведомства принимают все необходимые меры для того, чтобы уберечь граждан от этого коварного заболевания, вызывающего тяжёлые кишечные расстройства и сильное обезвоживание. В частности, в России имеются достаточные запасы очень эффективной отечественной вакцины от холеры.

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