В Роспотребнадзоре опровергли данные о распространяющих возбудители холеры украинских диверсантах

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Представители Роспотребнадзора по Нижегородской области прокомментировали данные, согласно которым украинские диверсанты распространяют в регионе возбудители холеры. Они якобы могут находиться в питьевой воде, заявили граждане.

По информации newsnn.ru, в ведомстве подчеркнули, что сведения об угрозе, которые получают местные жители через мессенджеры, являются ложью. Как напомнили в Роспотребнадзоре, подобный фейк уже возникал прошлой весной.

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