Александр Мясников: отсутствие алкоголя в рационе - фактор риска атеросклероза

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Профилактические дозы алкоголя могут представлять определённую пользу для здоровья. В частности, они защищают от повышенного уровня холестерина.

Учёные до сих пор спорят по поводу того, вреден или полезен алкоголь в малых количествах. Существует точка зрения о том, что спиртное всегда является токсичным ядом, и для здоровья полезней не употреблять его вовсе. Однако врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников полагает, что алкоголь в малых дозах полезен.

"Алкоголь полезен при сердечно-сосудистых заболеваниях, — пишет врач в своем Telegram-канале. — Настолько, что среди факторов риска для развития атеросклероза есть и такой пункт: "отсутствие регулярного приёма малых доз алкоголя". Вот такой вот фактор риска!"

Впрочем, он подчёркивает, что это ни в коем случае не относится к лицам с гепатитом и нарушениями поджелудочной железы, беременным, а также имеющим историю злоупотребления алкоголя. И под малый дозой подразумевается 14 граммов чистого спирта в день Это около одной рюмки крепких напитков, небольшой бокал вина или кружка пива объёмом в 360 мл

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