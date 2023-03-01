45-летнюю телеведущую Ольгу Орлову заподозрили в алкоголизме после родов

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ольга Орлова несколько недель назад стала мамой во второй раз. Певица активно ведёт социальные сети и делится с подписчиками буднями материнства и отвечает на интересующие вопросы.

Вокруг беременности бывшей солистки группы "Блестящие" ходило много слухов. Некоторые пользователи Сети обвиняли её в ношении искусственного живота, в то время как ребёнка вынашивала, якобы, суррогатная мать.

Недавно подписчики Орловой заподозрили её в злоупотреблении алкогольных напитков, так как телеведущая странно вела себя на опубликованном видео. Одна из поклонниц прямо задала ей вопрос об алкоголе, на что артистка заявила, что на данный момент спиртные напитки под запретом. Однако на 8 марта ведущая "Дома-2" сможет позволить себе бокальчик вина.

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