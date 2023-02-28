В Гонконге с 1 марта перестанет действовать масочный режим впервые с начала пандемии

0:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Власти Гонконга объявили о прекращении масочного режима в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Данное решение было принято с целью вернуть в регион бизнес и туризм. Масочный режим перестанет действовать уже с 1 марта, сообщает argumenti.ru.

Стоит отметить, что Гонконг оставался одним из последний мест на планете, где всё еще действовали такие антиковидные меры, как ношение медицинских масок.

Тем не менее в некоторых общественных местах от жителей административного района Китая могут потребовать надеть маску. Глава администрации Джон Ли отметил, что это будет касаться мест повышенного риска, таких как больницы.

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