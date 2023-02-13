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Вирусолог Альтштейн: "ковид" больше не вызовет мощных волн заболеваемости

Здоровье

Очень значительных волн заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире уже не будет. Такое мнение высказал вирусолог Анатолий Альтштейн.

Вирусолог Альтштейн: "ковид" больше не вызовет мощных волн заболеваемости

Хотя в России снова наблюдается подъём заболеваемости COVID-19, как и в некоторых других странах мира, нового мощного скачка количества заболевших уже не будет. Пандемия не способна вызвать такие волны заболеваемости, какие мы наблюдали в прошлом году. В этом убеждён известный российский вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Когда бывают подъёмы заболеваемости, они могут длиться месяц-полтора, — объяснил Анатолий Альтштейн в беседе с URA. RU. — Но это если очень большой подъём. Небольшие подъёмы могут длиться неделями, а потом будет спуск. Признаков, что будет большая волна, нет. Я думаю, что большой волны уже не должно быть в этой пандемии".

Он также объяснил нынешнее увеличение заболеваемости в нашей стране воздействием новых вариантов "Омикрона", а конкретно, вариантом BQ. Что до ХВВ, то у этого варианта ещё не было времени распространиться по России широко. Эксперт уверен, что сильного подъёма ожидать не следует, но уровень будет плавно расти. У обоих вариантов "ковида", к счастью, низкая летальность.

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Автор Алексей Музычук
Алексей Музычук — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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