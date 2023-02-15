Диетолог Кононенко: покупать готовые роллы по низкой стоимости удобно, но опасно

Покупка популярных среди россиян готовых роллов представляет опасность для здоровья. В них могут содержаться болезнетворные бактерии.

Дешёвые по стоимости готовые роллы, продаваемые в магазинах, представляют опасность не только для фигуры из-за повышенной калорийности, но и для здоровья. Дело в том, что в них могут размножаться болезнетворные бактерии, способные позднее спровоцировать тяжёлые пищевые отравления и инфекции. Такое мнение высказала врач диетолог-нутрициолог Инна Кононенко.

"Покупать готовые роллы по низкой стоимости удобно, но опасно: такие блюда не хранятся долго, есть риск развития болезнетворных бактерий, качество ингредиентов невысокое, — сообщила она порталу "Клопс". — Лучше отдать предпочтение свежеприготовленным роллам или сделать их самостоятельно".

Она также подчёркивает, что суточная норма калорийности для людей составляет в среднем от 1 200 до 2 400 килокалорий. А если человек ведёт малоподвижный образ жизни, то всего два маленьких ролла могут обеспечить его половиной рекомендуемой суточной нормы. Естественно, что из-за этого вырастает риск переедания. При выборе роллов лучше покупать те, что не содержат сырного сливочного крема, жирной рыбы и майонеза. К примеру, покупать роллы с овощами, креветками и авокадо.

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