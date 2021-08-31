В Красноярском крае после ужина с суши и роллами скончались два ребёнка

В Красноярском крае, посёлок Балахта, семья поужинала японской едой из ресторана, после чего умерли два ребёнка. Их мать объяснила правоохранителям, что работала в заведении и принесла еду с собой.

29 августа женщина накормила троих детей суши и роллами из компании, в которой работала официанткой. На следующий день ребята проснулись как обычно и попили чай. Их бабушка и мама ушли работать.

Когда женщина пришла с работы, шестилетняя девочка и четырёхлетний малыш были мёртвыми. Одного ребёнка получилось спасти — девочку забрали сотрудники скорой помощи. По предварительным данным, дети отравились.

Правоохранители устанавливают детали произошедшего. Специалисты изучают дом в деревне рядом с Балахтой, где жили погибшие дети. Также эксперты анализируют пищу в заведении, откуда женщина принесла блюда японской кухни.

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