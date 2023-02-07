Диетолог Беляева: курица, орехи и яйца восполняют дефицит важной аминокислоты

Отсутствие аминокислоты метионина может спровоцировать очень тяжёлые последствия для здоровья. Поэтому в рационе человека должны быть продукты, восполняющие её дефицит.

Метионин нужен нам для вступления в реакцию с вредными веществами, которые разрушают клетки. Эта аминокислота приводит к очищению организма от тяжёлых металлов и токсинов, как объяснила диетолог Эльвира Беляева. Метионин важен и для возникновения здоровой хрящевой ткани.

"Также при недостатке метионина начинаются проблемы с циклом сна и бодрствования, — рассказала Беляева "Москве 24". — Хорошим источником являются орехи, особенно бразильские, кешью и фисташки. Много метионина в говядине, ягнятине, индейке, курице, свинине. Также она есть в пармезане и сваренных вкрутую яйцах".

Кроме этого, можно увеличить уровень аминокислоты в организме за счёт йогурта, кунжута, тыквы, фасоли и семян подсолнечника. Важно не допускать острого дефицита этой аминокислоты, который может спровоцировать серьёзные нарушения в психике.

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