Диетолог: глутамат натрия безопасен в умеренном количестве

Глутамат натрия, воздействуя на вкусовые рецепторы, создаёт ощущение мясного вкуса. О влиянии этой аминокислоты на организм изданию "СЭ" рассказала диетолог-терапевт Светлана Павличенко.

Специалист объяснила, что глутамат это соль глутаминовой кислоты. Когда она попадает на вкусовые рецепторы, которые отвечают за обнаружение белка, человек чувствует вкус мяса.

В природе глутамат натрия содержится в грибах, водорослях, спелых помидорах. Для пищевой промышленности его получают ферментацией сахарной свеклы или тростника, добавила эксперт.

По её словам, японские ученые кормили мышей кормом, в котором содержалось 20% глутамата натрия, в результате чего у животных разрушилась сетчатка глаза.

Однако, в умеренном количестве глутаминовая кислота не вредна. Её способность нарушать обменные процессы в организме исследованиями не подтвердилась, заключила диетолог.

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