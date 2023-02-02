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Педиатр Игринева: принуждение ребёнка к питанию вызовет расстройство пищевого поведения

Здоровье

Многие мамы и папы буквально сила заставляют маленьких детей принимать пищу. Однако это может привести к серьёзным нарушениям пищевого поведения.

Педиатр Игринева: принуждение ребёнка к питанию вызовет расстройство пищевого поведения

Для здоровья ребёнка необходимо, чтобы он получал сбалансированное питание, но многие малыши терпеть не могут никакую пищу кроме сладостей. В результате, родители чуть ли не силой кормят своих детей, либо идут на какие-то другие хитрости вроде отвлечения вниманиям песнями, танцами и мультфильмами. Однако врач-педиатр Елена Игринева заявила, что подобная тактика в этом вопросе может привести к печальным последствиям.

"Рекомендую родителям отказаться от стремления во что бы то ни стало накормить ребёнка, отвлекая его внимание от еды уговорами, сказками, музыкой, игрушками, — рассказала "Известиям" доктор Игринева. — Это заставляет малыша принимать пищу неосознанно, на автомате. Такие меры в перспективе только усугубят негативное отношение ребёнка к еде. Прежде всего следует принять тот факт, что ребёнок имеет полное право быть избирательным в выборе пищи. Советую таких детей постепенно, но систематически приучать и к полезной еде, но не принуждать и не отказывать в любимых продуктах".

Специалист подчёркивает, что приучать детей к новому блюду нужно осторожно, и не нужно требовать от малышей сразу съедать полную порцию. Будет лучше, если вначале ребёнок попробует лишь чуть-чуть. Если же он категорически не захочет употреблять это блюдо, то его лучше заменить какой-нибудь альтернативой. Кроме того, дети не должны долго ожидать еду за столом, поскольку это может спровоцировать утомление.

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Автор Редакция Правда.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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