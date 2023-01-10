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Александр Приходько

Школьное питание в США и России: чем кормят детей?

Общество

Раньше американское школьное питание критиковали из-за обилия фастфуда, но в последнее время ситуация, похоже, начала меняться в лучшую сторону. Судя по постам в социальных сетях, в Калифорнии пересмотрели меню и стали кормить детей полезной пищей. В американских соцсетях появился снимок, на котором одна из учениц калифорнийской школы держит поднос с бесплатным обедом, а на нем: авокадо, редис, кабачок и грейпфрут, а также буррито с фасолью и сыром, пишет mk.ru. Автор снимка утверждает, что учащиеся могут сами выбрать, из каких продуктов будет их обед.

Школьное питание в США и России: чем кормят детей?

В то же время, в другом американском штате — Мэриленд — переехавшая в США из России в 15 лет школьница в 2022-м году жаловалась на то, что бесплатные блюда в столовых по-прежнему состоят из фастфуда, соусов и газировок.

"Ужасная еда в американской школе. Сплошной фастфуд — продаются только чипсы, пицца, картошка фри и невкусные бургеры", — рассказывала она.

В российских школах стараются поддерживать тренд на правильное питание. Не во всех регионах удается этого добиться в короткие сроки, но за исполнением нормативов тщательно следит Роспотребнадзор и другие ведомства.

"В отдельных регионах продолжают фиксироваться факты включения в меню колбасных изделий, занижения объемов порций и отсутствия свежих овощей и фруктов", — сообщал ранее РПН.

Но и это не самое неприятное. В конце прошлого года, например, в еде и напитках в одной из петрозаводских школ (Республика Карелия) нашли жуков и тараканов.

Образцом для всей страны по-прежнему остается Москва. Здесь придерживаются принципов вариативности питания, внедряют шведский стол и открывают буфеты с правильными полезными перекусами "Здравушка". Но, как известно, далеко не все полезное может быть вкусным, так что готовят для детей профессиональные повара комбинатов питания, которые точно знают, как сделать блюдо таким, чтобы понравилось детям. Из рационов школьников и дошкольников исключены вредные продукты, сильно соленые и острые. При приготовлении блюд не используется жарка. Стоит отметить, что 1 сентября 2022 года школьные столовые российской столицы стали работать по обновленному меню. Дети могут сделать выбор из 11 вариантов первых горячих блюд, девяти видов основных мясных блюд и пяти видов гарниров. Не в каждом ресторане встречается столь широкий ассортимент. По последним данным, наибольшей популярностью у учеников пользуются наггетсы с запеченным картофелем и сырники с топпингами.

"С введением нового меню все больше школьников стали питаться в столовых, а не приносить еду из дома. Конечно, нельзя заставлять ребенка есть полезную еду — нужно сделать так, чтобы он сам этого захотел. Поэтому в меню учли пожелания детей и сделали его очень разнообразным: в нем есть и дальневосточный суп с красной рыбой, и пельмени, и пицца с наггетсами. При этом готовят все блюда безопасными методами: варят, запекают или тушат, сохраняя полезные вещества", — рассказала член экспертно-консультативного совета родительской общественности при Департаменте образования и науки города Москвы Татьяна Хремучкова.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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