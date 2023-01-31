Нарколог Скрябин: градус водки не позволяет с помощью неё защищаться от микробов

Распространённая в народе точка зрения на то, что водка обладает дезинфицирующим воздействием, ошибочна. Никакой защиты от микробов она не даёт.

В период пандемии особенно сильно распространялись слухи о том, что для защиты от разного рода бактерий и микробов нужно пить водку, конечно, в терапевтических количествах. Якобы она обладает защитным воздействием, поскольку содержит спирт, который имеет дезинфицирующие свойства. Однако врач-нарколог Валентин Скрябин заявил, что этот напиток, неофициальный день рождения которого празднуется сегодня, средством защиты от микробов не является.

"Корень мифа, что водка уничтожает микробы, кроется в знании о том, что водка, как и остальные алкогольные напитки, содержит этиловый спирт, — пояснил Скрябин в беседе с РИА "Новости". — Однако напоминаю, что его концентрация в водке составляет около 40%, в то время как для разрушения вирусных мембран необходима концентрация спирта от 60%. Другими словами, ни водка, ни другие спиртные напитки не могут служить средством дезинфекции и не защитят организм".

По словам нарколога, все алкогольные напитки снижают иммунную защиту организма, как на гуморальном, так и на клеточном уровне. Не соответствует истине и слова о том, что 100 грамм водки во время еды якобы идут на пользу. Даже в таком количестве этот напиток все равно яд, обладающий токсическим воздействием на организм. Наука всё ещё не получила заслуживающих доверия подтверждений пользы даже мельчайших доз алкоголя, как подчёркивает специалист.

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