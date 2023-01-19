МК: актёр Евгений Стычкин признался в том, что страдает от алкоголизма

Актёр театра и кино Евгений Стычкин со своей женой Ольгой Сутуловой появился на премьерном показе картины "Фандорин. Азазель". После мероприятия актёр пообщался с журналистами и неожиданно признался в одной пагубной зависимости.

Представители СМИ поинтересовались у звезды, как ему удаётся сохранять на протяжении многих лет моложавый внешний вид. На что Стычкин шутливо рассказал о диете, которая предусматривает употребление алкоголя и различных закусок.

"Алкоголизм. Чем не диета? Если много выпивать, то диета сама собой формируется. Вот пьёшь водку — ешь какие-то закуски: селёдку, грибы солёные, огурцы, жареную картошку, котлеты. А если пьёшь пиво — ешь рульку, рёбра, а если вино — то ешь практически всё, что угодно. Ну тут зависит, какое вино: красное или белое", — рассказал актёр в разговоре с "МК".

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