Малышева поведала о целебных свойствах моря: заживляет раны и укрепляет суставы

Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, какое благотворное влияние на организм оказывает море.

"Морские водоросли выделяют газообразный йод", — пояснила врач своим подписчикам в Telegram.

Этот микроэлемент является незаменимым для организма человека, в частности, для нормального функционирования щитовидной железы. Малышева отметила, что в море человек получает суточную дозу йода.

Также в море быстро заживают раны, сказала телеведущая, благодаря содержащейся в морской воде соли, забирающей воду из болезнетворных бактерий, благодаря чему они гибнут.

Малышева отметила, что отдых на море благотворным образом сказывается и на суставах. При плавании снижается нагрузка на суставы, нормализуется кровообращение, приходят в тонус мышцы. Кроме того, купание служит хорошей профилактикой остеоартрита, добавила врач.

Помимо всего прочего, отдых на морском побережье поможет решить проблемы со сном, человек быстрее и крепче засыпает, добавила телеведущая.