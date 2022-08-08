Телеведущая и врач Елена Малышева рассказала, какое благотворное влияние на организм оказывает море.
"Морские водоросли выделяют газообразный йод", — пояснила врач своим подписчикам в Telegram.
Этот микроэлемент является незаменимым для организма человека, в частности, для нормального функционирования щитовидной железы. Малышева отметила, что в море человек получает суточную дозу йода.
Также в море быстро заживают раны, сказала телеведущая, благодаря содержащейся в морской воде соли, забирающей воду из болезнетворных бактерий, благодаря чему они гибнут.
Малышева отметила, что отдых на море благотворным образом сказывается и на суставах. При плавании снижается нагрузка на суставы, нормализуется кровообращение, приходят в тонус мышцы. Кроме того, купание служит хорошей профилактикой остеоартрита, добавила врач.
Помимо всего прочего, отдых на морском побережье поможет решить проблемы со сном, человек быстрее и крепче засыпает, добавила телеведущая.
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