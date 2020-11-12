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Автор Ирина В.

Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы

Я не знаю и не могу объяснить по каким причинам это произошло, но мы переехали жить в Крым. Мы не бежали от чего-то и не искали нового. Мы не искали нового, но и не прощались со старым. Мы просто уехали.

Москвичи переезжают в Крым: мнения и советы

Оба — коренные москвичи, я в седьмом поколении, муж в пятом. Просто влюбились в этот край, как однажды друг в друга и поняли, что жить будем здесь. Жизнь у нас одна и возможность прожить её в шаговой доступности от моря — это кайф!

Да, в Москве остались родители, взрослая дочка, недвижимость и возможность прилетать в родной город — наверное от этого и легче произошла эта "смена географии".

Найти квартиру было не сложно — благодаря дедушке и бабушке в Крым я приезжала почти с пелёнок и знакомых тут за это время накопилось много.

Покупка жилья в Крыму и ремонт

Недвижимость в Крыму есть на любой вкус и кошелёк — от вторичного жилья в пятиэтажках до элитных коттеджей.

Конечно всё нужно хорошо проверять, ведь нарваться тут на историю "дом построен, а земля не оформлена" можно очень легко.

К этому вопросу, безусловно, нужно подойти вдумчиво — так сказать, включив голову. Или, что лучше, найдя проверенных агентов по недвижимости. Правда и с ними голову отключать тоже не стоит.

Я не буду сейчас вдаваться в лирические подробности длительного оформления сделки непосредственно с собственником ЖК. Но то, что морской воздух, и, отличающая от столичного ритма, жизнь вносит свои коррективы — это бесспорно.

Ну это примерно как в Москве нас прилично раздражают гости столицы, которые с замиранием сердца изучают указатели в метро при сходе с эскалатора (задерживая тем самым всех, кто двигается за ними), так тут мы раздражаем местных со своим постоянным синдромом "белки в колесе".

Но здесь, как в одной цитат: "Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы. Кроме одной — ты уже летишь с моста." Так что бывает долго, порой даже нудно, сложнее и совсем не логично — но всё решаемо.

Потом был ремонт и это тоже отдельная "песня". Те, кто хоть раз в жизни сталкивался с этим захватывающим процессом, знают, что "наиметь" (т. е. глубоко неверно рассчитать смету в пользу исполнителя) пытаются везде и всегда. Когда ремонт происходит на расстоянии контроль будет особенно сложен и совсем не приезжать сюда не получится.

Прекрасных подрядчиков мы нашли со второго раза. Мы, естественно, рассматривали только местных ребят. Сами понимаете, что если художник не местный — он попишет и уедет, а нам потом с этим жить.

Первые, хотя и местные, художники нарисовали мне такую красивую смету в PDF, что я, слегка прослезившись, попросила прислать её в Excel, ведь в pdf отформатировать у меня бы не получилось. А расписано же было всё до мельчайшей деталей и по каждому уголку — с перечислением расходов на конкретное место в квартире и со всеми деталями того, что нужно.

Но, в моей логике всё разбилось ровно на 4 основных блока для всей квартиры — материалы, работа, ввоз/вывоз материалов и дополнительные расходы (да, мне вписали даже перчатки для рабочих).

При моих скромных знаниях Excel это всё я быстро переформатировала в таблицу, по которой мне одних материалов для черновой отделки хотели ввезти 29,5 тонн (!) на 55,6 кв м.

Сами понимаете, с ними мы быстро и аргументированно попрощались. И вот плюс маленьких городов — новая бригада уже знала этот "прекрасный" опыт своих коллег и диалог у нас как-то сразу сложился. И, что приятно, ребята постоянно на связи и если что-то нужно доделать, то всегда готовы приехать.

Итак, ремонт был закончен и настала пора переезжать…

Продукты, товары и доставки в Крыму

Первое, что у меня вызывало большие, а порой даже огромнейшие опасения, это продукты. Я фанат готовки и привыкла, что кокосовое молоко, трюфельное масло, анчоусы, тахини и прочие изыски зарубежной кулинарии всегда есть в ближайших магазинах.

Не помню точно сколько весил огромный чемодан, который я отправляла в Крым СДЭКом — вроде около 25кг. Это были продукты! Всевозможные пасты, соусы, маринады и топпинги.

Приезжая в Крым просто на отдых и по вопросам ремонта я, естественно, не очень углублялась в ассортимент местных магазинов и поступила так, как привыкла делать раньше. А раньше я очень много всего возила сюда из Москвы, чтобы побаловать местных друзей "столичными штучками".

Ну так вот — сейчас на прилавках ялтинского рынка можно найти то, чего порой даже нет в привычных нам "Перекрестках" и "Азбуке Вкуса".

Про местное свежее мясо, молочную продукцию и овощи говорить много не стоит, их надо пробовать — это действительно выше всех похвал. У местных продуктов в Крыму совершенно другой вкус, он какой-то настоящий.

Хозяйкам на заметку — стоит присмотреться к определённым точкам на рынках Крыма и подружиться с продавцами.

Когда ходишь к одним и тем же они абсолютно искренне на твои "а сегодня я хочу вот это", будут отвечать "нет, сегодня Вы этого не хотите", если вдруг с товаром что-то не то.

И да, если вы оставите на рынке сверху всё время хоть 10-20 рублей от покупки, вас быстрее запомнят и будут заинтересованы в том, чтобы продавать вам более качественный товар. "Рыночные отношения на рынке", хотя тут они скорее выглядят как просто человеческие.

Кстати, тут ещё появились такие наивкуснейшие местные сыры, что нам и Италия скоро позавидует. Не, ну прям "на днях", но потенциал — достоин уважения. Сыроварня "Таврика" (не реклама!) -однозначно заслуживает внимания.

Также на ЮБК развивается и процветает доставка молочных и мясных продуктов от фермерских хозяйств. Да, пока возят всего раз в неделю, но качество стоит того, чтобы подождать.

Вы, например, пробовали паштет из печени перепелов? А мы пробовали и это великолепно! Домашнее масло, творог, сметана, яйца — и это всё привозят с маркировкой вчерашнего дня.

Согласитесь — круто! Сервисы постепенно развиваются, набирают обороты и это не может не радовать. Особенно нас, "зажравшихся" москвичей.

Как в Крыму с винами?

С вином тут тоже всё стало более чем просто хорошо. Раньше были посредственные, хоть и раскрученные, "Массандра", "Инкерман" и "Новый Свет". Но, лично для меня, из старожилов местных производителей, остался только "Новый Свет" с его непревзойдёнными брютами.

Из ассортиментов тихих вин меня теперь действительно радуют вкуснейшие экземпляры от виноделен "Бельбек", "Альма Велли", Захарьина и Швеца. Ещё года четыре назад ситуация на винных полках была намного грустнее.

Но если местные вина категорически "не идут" — в Крыму открылись потрясающие винотеки с огромным ассортиментом вин со всего света. Очень многие годы такой роскоши тут не было и нужно было пить то, что есть. А теперь то, что есть, уже ничуть не уступает многим зарубежным экземплярам.

Для любителей пива (среди которых в первых рядах мой муж) здесь потрясающее местные светлые разливные — "Орлиное" и "Севастопольское". Конечно, они не на каждом шагу, но как говорил Жеглов — "места надо знать".

И, например, страх от того, что многое стало недоступным тоже прошёл. Озон, Вайлдберриз, Ламода, ПикПоинт — всё работает и доставляет как в пункты выдачи, так и домой с курьером. Не работает только АлиЭкспресс, но вроде и для этого есть лайфхаки — мы просто пока не изучили.

Аренда машины в Крыму и приезд в Крым на автомобиле

Многие приезжающие и, тем более, переезжающие сюда озадачиваются вопросом транспорта. Перегонять ли сюда свой автомобиль? Мы не перегоняли, так как и в Москве пользовались исключительно такси и перегонять было нечего.

Задумались над вопросом покупки машины переехав в Крым и быстро пришли к выводу, что это не нужно. Во-первых, тут огромные проблемы с парковками и каждый новый автомобиль на улицах города (я сейчас про Ялту, но думаю аналогичная ситуация во многих городах) это, как результат, забитые дороги и пробки.

Во-вторых, специфику местных дорог нужно очень долго изучать. Поездки по узким улицам города, отсутствие знаков и светофоров — пол беды. Самое страшное — трассы. Они такие крутые, как в компьютерных играх на самых сложных уровнях. Хочется разогнаться и войти в затяжной поворот на скорости, только вот если не знать эти повороты, а особенно их уклоны, выходишь из него ты на встречную полосу… и не всегда, увы, удачно.

Ну а в летнее время в Крыму просто даже негде будет даже поставить машину, приехав к морю. Да, такси тут стоит также, как и в Москве (порой и дороже), но это ваш личный комфорт и не потраченные нервные клетки.

В Крыму очень дружелюбные местные водители, которые могут не только возить куда душа пожелает, но и привозить продукты из магазинов на дом.

Так что если вы не заядлый автомобилист не представляющий себе жизни без руля — тогда машина в Крыму не очень-то и нужна. Для любителей экономии прошу подумать над простой арифметикой — сколько будет стоить личный автомобиль и его содержание в противовес использованию такси.

Развлечения, рестораны, тусовки…

Многих может волновать вопрос клубов и тусовок, ночного образа жизни и индустрии развлечений. Что же, скажем честно — в Крыму этого, конечно, полноценно нет. Не то, чтобы совсем нет, но переезжать всю ночь из одного клуба в другой возможно, думаю, только в Севастополе-Симферополе, да и то в летний сезон.

Хотя летом, в принципе все набережные на ЮБК — один большой клуб со своим местным колоритом. Гуляешь с вином и у тебя декорации меняются от "Владимирский централ" до "Listen to your hurt" через живые выступления самых модных DJ Москвы — и в этом есть свой определённый кайф.

Нет, конечно, тут есть и очень классные заведения с разнообразными шоу программами, просто их очень мало. Крым — не круглогодичное место тусовок и вечеринок, он скорее для спокойствия и умиротворения.

Нельзя не отметить то, что ресторанная сфера в Крыму развивается достаточно стремительно и вкусно поесть на уровне московских хороших заведений можно много где. Появляются новые места с интересными блюдами в меню и авторскими подачами.

Честно говоря, мне кажется это просто вопрос размеров города. В Ялте заведений примерно как на Патриарших и его окрестностях, но в Москве есть куда поехать за пределы этого места тусовок, а тут особо и нет — нужно это понимать.

В Крыму всё только начинается и развивается, набирает свои обороты. Нельзя от региона, где мне на рынке лет 10 назад, вместо лайма предлагали взять зелёный лимон (мол это ведь одно и тоже), ждать что всё будет по щелчку и сразу на привычном для столиц уровне.

На полуострове и так огромными скачками всё двигается вперёд. Остаётся только радоваться и смотреть на изменения.

СПА, парикмахерские, мода и салоны красоты в Крыму

Ещё одно опасение, которое было у меня в связи с переездом — индустрия красоты. Я и в Москве то с опаской относилась к новым мастерам, если по каким-то причинам приходилось менять предыдущих. А тут поначалу было совсем страшно.

У меня это решилось быстро — опять же благодаря тому, что тут есть давние друзья и знакомые. Но и "сарафанное радио" работает тут прекрасно — стоит только написать вопрос в одну из местных групп в социальных сетях.

Вывод получился один и однозначный — если попасть к профессионалам и фанатам своего дела, то не важно в каком ты городе. К слову сказать своего стилиста/визажиста на свадьбу и венчание, а эти события произошли у нас тоже в Крыму (хотя мы тогда даже не думали о переезде сюда) я нашла ВКонтакте. Перед профессионализмом этой девчонки я преклоняюсь!

Профи ездят на мастер классы, много изучают и самосовершенствуются. В Москве меня вот однажды в дорогом салоне покрасили в пепельно-голубой вместо холодного блонда и это в мой день рождения и за две недели до венчания. Исправили, конечно… Правда, сожгли волосы. Ну вы поняли — вопрос тут в профессионализме мастеров, а не в месте их работы.

Отношение крымчан к приезжим и несколько выводов "для себя"

К вопросу дружелюбия, гостеприимства и как тут нас "понаехавших" воспринимают. Первые пол-года нам, конечно, дико резали слух выражения из серии "материковые понаехали". Это было не в наш адрес, но было всё равно обидно.

Напомню — те, кто был совсем против воссоединения Крыма с Россией, конечно, уехали ещё в 2014 году. Но некоторые, обвиняющие во всех своих бедах приход России — увы, остались. Да, есть те, кто считает москвичей — всей Россией и винят в том, что… даже сформулировать то толком не могут.

Например, "едут москвичи, идет застройка территорий, убивают природу" — можно подумать при Украине её не было. Вот едут буржуи на наши земли, как будто бы при Украине не ехали… Нет, в Крыму, безусловно, творится полный беспредел по застройкам — только делают и разрешают это все те же люди, которые и раньше были на этих должностях.

Недавно в одной из местных групп девушка, думающая о переезде в Крым, задала вопрос о том, "что тут и как, стоит ли менять столицу на жизнь у моря".

Мнения у комментаторов из Крыма конечно, случились резко противоположные.

Кто-то, и таких большинство, пишет про "конечно приезжайте, люди тут приветливые и отзывчивые", а кто-то про "Вас тут только не хватало, приезжаете в курортный сезон со своими большими деньгами и непритязательными запросами, отдыхайте и уезжайте, не учите нас, крымчан, каким сервис должен быть".

Читаю это всё и смеюсь.

С деньгами и отсутствием запросов — это, видимо, комната в бывшей коммуналке с подобием кухни на незаконно пристроенном балконе и удобствами за занавеской у изголовья кровати за эквивалент $$20-30 в сутки (я такое снимала однажды) и шаурмой на улице по цене бургера в "Торро Гриль"?

А самое интересное, что пишут такое люди, как правило, "понаехавшие" сюда с западной части соседнего государства — но почему-то считающие, что они имеют право и могут останавливать развитие региона (которое несомненно происходит) своими протестами.

По-настоящему местный народ отлично понимает, что переезд сюда людей с притязательными запросами будет поднимать Крым на новый уровень.

На уровень, когда жителям Крыма нужны будут частные няни со знанием языков, школы не только с "трудовиками из пивнухи", доставками еды не из двух — трёх ресторанов зимой и туристическим бизнесом выше уровня старого "теплохода до замка Ласточкнино Гнездо".

Это новые сферы рынка, новые рабочие места и возможность жить не от сезона к сезону, а круглый год. Может я и не права, конечно. Но если регион и так живёт, в основном, за счёт туризма и (читай — больших городов) — разве это плохо, что получать доход можно будет круглый год? Или привычные стереотипы — работаем в сезон и выживаем остальное время года удобнее?

Безусловно, в Крыму живет много тех, кто никак не зависит от сезона и они уже поднимают волну недовольств по поводу надвигающейся лавины с новогодними "отдыхайками" (да, тут нашего брата недовольные морды, называют именно так).

Говорят, что "материковые", "ковидные москвичи" и так за лето Крым "изнасиловали", куда уж зимой-то? Дескать, нужно оставить регион в покое! Честно говоря, в чём то я понимаю местных людей с скромными запросами (или полным их отсутствием), палками для скандинавской ходьбы из местного можжевельника и осознанием того, что лучше гор — могут быть только горы в хорошей компании.

Но! В Крыму много молодёжи со своими, иными желаниями и амбициями. Они не хотят больше рожать детей в роддомах, куда раньше нужно было при Украине приезжать со своим обезболивающим.

Они не хотят семь — восемь месяцев в году раскладывать "по кучкам" заработанное в высокий сезон и ждать следующего.

Они не хотят ходить мимо заведений родного города и понимать, что им это не по карману. Они не хотят в своей финансовой стабильности зависеть от времени года и погодных условий.

А кто, со временем, может организовать тут круглогодичную стабильность? Правильно — понаехавшие из крупных городов со своими запросами на привычные и комфортные условия для жизни. Что-то я совсем не в ту "степь" ушла — это от обиды за нас, материковых, видимо. Потому что вот эта двуличность из серии "никто не едет, где же брать деньги" и "что б вы свалили все скорее, дышать нечем" — она, безусловно, присутствует.

Конечно, каждому своё. И Крым, во многом, большая деревня, но зато с какими окрестностями! Меня недавно спросила наша парикмахер — "а Вы в Москве то, наверно, на все постановки во все театры сходили?", я ответила ей немного по-еврейски, спросив, а ходит ли она каждый день на море?

Ведь местные и купаются в Крыму, как правило, всего по несколько раз за лето. Но самой стало немного стыдно от того, что даже в Большом театре я была всего один раз. Да и в театре "Современник", напротив которого жила с рождения, была далеко не на всех постановках. Зато теперь я точно знаю, что мы будем делать с мужем прилетая в родной город — будем "туристами", которые хотят заново открывать для себя родную столицу!

Скучаем ли мы по Москве так, чтобы вернуться? Определённо — нет. По дочке, родителям и друзьям скучаем очень, но для встреч с ними всегда есть, как говорится, VISA и Mastercard…

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