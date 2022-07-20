Врач-ЛОР раскрыл опасность наушников

Отоларинголог, врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал в интервью Pravda.Ru о том, как правильно выбрать наушники, которые не будут негативно влиять на слух.

По словам врача, самое главное здесь — не стоимость и качество наушников, а время прослушивания и громкость, которую для этого выбирает пользователь.

"Какие бы наушники дорогие и качественные не были, можно поставить их на такую громкость, что человек однозначно будет глохнуть, это будет воздействовать на его волосковые клетки слухового нерва, на внутреннее ухо, в общем, на слуховой нерв, если сказать проще. И таким образом человек будет гробить себе слух. Второй момент: если человек слушает, но не очень громко, не на максимальной громкости, но, в принципе, громко и долго, это также негативно будет влиять на его слух. Поэтому это тоже не очень хорошо", — сказал Зайцев.

Что касается модели наушников, врач посоветовал делать выбор в пользу накладных вариантов, а не "капелек" или "затычек" в силу того, что такое устройство и лучше изолирует от окружающей среды, и сами динамики тоже находятся дальше от уха.

Если есть возможность, неплохо бы выбирать наушники с шумоподавлением, которые нет необходимости включать громко благодаря функции отсечения внешних шумов. Тоже самое можно сказать и о многоканальных наушниках, которые нет необходимости делать громко благодаря качественному звуку.

Эксперт добавил, что безо всякого вреда для слуха человек может слушать записи в наушниках дважды в день по полчаса, или час в течение дня. Но даже в этом случае нужно следить за громкостью, и не ставить её на максимум.