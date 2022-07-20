Российский рынок наводнили поддельные AirPods из-за санкций ЕС

Из-за временного ухода американской компании Apple из России и стремительного роста цен на продукцию корпорации, российский рынок наводнили реплики беспроводных наушников известного бренда AirPods, заявила член российской Гильдии маркетологов, специалист по рынку электроники и бытовой техники Мина Хачатрян.

По словам Хачатрян, на фоне покупательской заинтересованности, создать реплику известного бренда не так уж и сложно.

"Некоторые заводы готовы отгружать технику ноунейм, а потом клеить на неё шильдики с указанием любой марки, — пояснила маркетолог интернет-изданию "Подмосковье Сегодня". — Это необязательно импорт готовых устройств. Вполне возможно, их собирают местные умельцы где-нибудь в гараже, покупая только комплектующие".

Однако экономия на девайсе не проходит бесследно. Спустя время покупатель понимает, что у него отнюдь не оригинал, а подделка. В частности, речь о качестве звука, функционале и даже внешнем виде.

По словам маркетолога, чтобы не попасться на удочку "гаражных мастеров", необходимо соблюдать несколько правил:

избегать покупок в непроверенных интернет-магазинах,

не покупать товар с рук,

проверять товар на месте.