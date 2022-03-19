Терапевт рассказала, какие народные средства помогут при простуде

Народные средства могут помочь в случае лёгкого течения простуды, но эффективность их намного меньше, чем лекарственных препаратов. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Специалист пояснила, что вирусные инфекции проходят без специального лечения, если иммунитет сильный, то организм обычно справляется сам. Помочь быстрее вывести вирус могут малина, мёд, липовый цвет, хотя они не лечат.

Согревающим эффектом обладает имбирь, который хорошо помогает на начальном этапе заболевания, при ознобе, но на него рассчитывать не стоит при высокой температуре, пояснила врач.

По её словам, при простуде можно полоскать горло отварами шалфея, ромашки, календулы или смеси этих трав.

Этого может быть достаточно при лёгком течении заболевания, но если есть настораживающие признаки, плохое самочувствие и высокая температура (выше 38 градусов), стоит обратиться к врачу, чтобы не допустить осложнений, заключила доктор в беседе с "Вечерней Москвой".

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