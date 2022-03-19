Терапевт назвала болезни, которые обостряются весной

В весенний период чаще всего могут обостряться заболевания ЖКТ, такие как язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог и гастроэнтеролог Марина Хорол.

По словам специалиста, весной нужно следить за своим самочувствием, обращая внимание на возникающие жалобы, которые могут свидетельствовать об обострении.

Диетолог заметила, что в этот период у многих может появиться дефицит витаминов, из-за чего иммунная система начинает "работать на пределе возможностей".

В рацион питания весной нужно включать продукты, которые сделают его сбалансированным, объяснила доктор. Это могут быть обволакивающие каши с утра (все, кроме манной), кисломолочные продукты, поддерживающие иммунную систему и микрофлору кишечника, также нежирные овощные супы, а в качестве гарнира к мясу — запечённые овощи.

Врач может назначить в дополнение к этому комплексы витаминов, заключила эксперт в беседе с RT.

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