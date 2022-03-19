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Автор Николай Ткаченко

Терапевт назвала болезни, которые обостряются весной

Здоровье

В весенний период чаще всего могут обостряться заболевания ЖКТ, такие как язвенная болезнь желудка и двенадцатипёрстной кишки. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог и гастроэнтеролог Марина Хорол.

Терапевт назвала болезни, которые обостряются весной

По словам специалиста, весной нужно следить за своим самочувствием, обращая внимание на возникающие жалобы, которые могут свидетельствовать об обострении.

Диетолог заметила, что в этот период у многих может появиться дефицит витаминов, из-за чего иммунная система начинает "работать на пределе возможностей".

В рацион питания весной нужно включать продукты, которые сделают его сбалансированным, объяснила доктор. Это могут быть обволакивающие каши с утра (все, кроме манной), кисломолочные продукты, поддерживающие иммунную систему и микрофлору кишечника, также нежирные овощные супы, а в качестве гарнира к мясу — запечённые овощи.

Врач может назначить в дополнение к этому комплексы витаминов, заключила эксперт в беседе с RT.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Секреты здорового желудка
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы иммунитет
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