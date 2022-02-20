Невролог Руденко объяснил, как справиться со слабостью после COVID-19

Врач первой категории, невролог Алексей Руденко объяснил, как справиться со слабостью, которая сохраняется у пациентов после перенесённого COVID-19.

По его словам, при заражении коронавирусом возникает застой венозной крови. Именно из-за него появляется слабость. И даже после выздоровления человек может продолжать чувствовать себя уставшим, ведь организм ещё не успел восстановиться, передаёт ТАСС.

"Застой крови приводит к тому, что к органам поступает недостаточно питательных веществ, в том числе кислорода. Именно проблемы с движением крови после COVID-19 вызывают слабость — мышцы тоже недополучают питание", — сказал Руденко.

Медик подчеркнул: не нужно "перебарывать" свою слабость и требовать от организма того же состояния, что было до болезни. Однако постоянно находиться в полном покое тоже не следует. Специалист порекомендовал постепенно включать в свою жизнь регулярные нагрузки, увеличивая их до привычного уровня.

"В случае выраженной слабости можно начинать с коротких 10-минутных прогулок три раза в день", — отметил врач.

При этом он призвал внимательно следить за своим состоянием. Если возникает одышка, необходимо сократить физическую активность.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.