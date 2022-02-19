Елена Малышева отметила, что мир уже понял, что два раза в год население планеты будет страдать от новых вспышек COVID-19. В этих условиях люди Земли должны научиться жить.
Теледоктор объяснила, что все респираторные вирусы атакуют людей волнами.
"Ни маски, ни карантины от вируса больше не защищают и никакой эффективностью не обладают", — написала Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.
Медик заявила, что "коронавирус больше не является медицинской проблемой", так как у человечества есть вакцина против опасного вируса.
"А так как штамм омикрон очень лёгкий, то проще относится к нему, как к ОРЗ, продолжать жить и работать, приобретая естественный иммунитет", — пояснила врач.
Малышева рассказала и об экономической катастрофе, которую спровоцировала пандемия. Причина этого кроется в том, что все сидят на карантине, поэтому работать некому.
"Нет медиков, нет лётчиков, не работает почта, чтобы развозить лекарства. Так как эта катастрофа стала нагнетаться, отменили всё", — написала доктор.
Телеведущая похвалила Великобританию, Данию, Норвегию, Швецию, которые всегда стояли на этих позициях.
"Всё. Надо жить", — заключила медик.
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