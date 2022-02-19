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Автор Елена Былкина

Почему страны отменяют карантин, маски и тесты, объяснила Малышева

Здоровье

Елена Малышева отметила, что мир уже понял, что два раза в год население планеты будет страдать от новых вспышек COVID-19. В этих условиях люди Земли должны научиться жить.

Почему страны отменяют карантин, маски и тесты, объяснила Малышева

Теледоктор объяснила, что все респираторные вирусы атакуют людей волнами.

"Ни маски, ни карантины от вируса больше не защищают и никакой эффективностью не обладают", — написала Елена Васильевна в своём Instagram-аккаунте.

Медик заявила, что "коронавирус больше не является медицинской проблемой", так как у человечества есть вакцина против опасного вируса.

"А так как штамм омикрон очень лёгкий, то проще относится к нему, как к ОРЗ, продолжать жить и работать, приобретая естественный иммунитет", — пояснила врач.

Малышева рассказала и об экономической катастрофе, которую спровоцировала пандемия. Причина этого кроется в том, что все сидят на карантине, поэтому работать некому.

"Нет медиков, нет лётчиков, не работает почта, чтобы развозить лекарства. Так как эта катастрофа стала нагнетаться, отменили всё", — написала доктор.

Телеведущая похвалила Великобританию, Данию, Норвегию, Швецию, которые всегда стояли на этих позициях.

"Всё. Надо жить", — заключила медик.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Темы covid-19 елена малышева
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