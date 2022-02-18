Врач развеяла миф о защитных свойствах витамина D при заражении COVID-19

Иммунолог Ирина Ярцева заявила, что витамин D хоть и укрепляет иммунную систему, с помощью него нельзя защититься от инфицирования коронавирусом. Как подчеркнула врач, данные о таком свойстве вещества являются "уткой".

"Никакой профилактики коронавируса витамин D не даёт. Это слишком общая мера, она идёт наряду с закаливанием, соблюдением режима труда и отдыха. Всё это, конечно, положительно влияет на иммунную систему, но не является панацеей от заболевания COVID-19", — объяснила специалист.

Также она отметила, что этот витамин лучше употреблять в зимнее время. Однако не стоит принимать более двух тысяч единиц за 24 часа, предупредила эксперт. Вместе с этим в разговоре с Радио 1 Ярцева призвала поговорить с врачом и сдать анализы, а уже потом есть подобные добавки.

Ранее кардиолог Анна Кореневич заявила, что витамин D может помочь быстрее побороть омикрон-вариант коронавируса. Также в этом случае человек чувствует себя бодрее, отметила врач.

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