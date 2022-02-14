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Автор Николай Ткаченко

Кардиолог рассказала, как правильно принимать витамин D при "омикроне"

Здоровье

Многие люди хотят быстрее переболеть "омикроном" и избавиться от неприятных симптомов. Помочь в этом действительно способен витамин D, если принимать его правильно. Об этом рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич на своём YouTube-канале.

Кардиолог рассказала, как правильно принимать витамин D при "омикроне"

Специалист заметила, что у витамина D есть много положительных качеств. Он влияет на обмен кальция в организме, состояние костей и является противоопухолевым веществом. На фоне терапии витамином D снижается количество сердечно-сосудистых заболеваний и лучше работает противовирусная защита.

Доктор посоветовала выяснить свой уровень витамина D и начать его выравнивать, если он меньше 30 нг/мл, чтобы быть здоровым, бодрым и меньше болеть, в том числе и вирусными заболеваниями.

Как показывает практика, при повышении уровня этого вещества от 40 до 60 нг/мл люди на самом деле начинают чувствовать себя намного бодрее, энергичнее, веселее и ощущают улучшение самочувствия, заметила врач.

По её словам, стоит помнить и о том, что даже в наше время, в нашей стране, где мало солнца, свежей рыбы, овощей и фруктов, далеко не все люди испытывают дефицит витамина D, но они всё же встречаются. Поэтому, прежде чем начать принимать витамин D, нужно знать его исходный уровень, а затем подбирать определённую дозировку.

Но если человек уже заболел простудой, то стоит начать принимать витамин D в дозе 5000 МЕ ежедневно до выздоровления, добавила кардиолог. Она отметила, что это позволит выйти из болезненного состояния быстрее и с наименьшими последствиями.

Ранее Анна Кореневич объяснила, какие способы "поднятия" иммунитета точно не работают.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Витамин D и простуда
Автор: Николай Ткаченко, Куратор: Елена Андреева
Темы covid-19 диета
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