Врачи не устают напоминать о том, как важен витамин D именно сейчас, когда свирепствует пандемия коронавируса. На днях специалисты из Израиля выяснили, что болезнь у пациентов с "ковидом" протекает тяжелее на фоне нехватки этого витамина. Более того, заболевание с большей вероятностью может закончиться летальным исходом. О том, почему так важен витамин D и как восполнить дефицит, рассказала читателям Pravda.Ru медицинский директор Лаборатории НАКФФ Марина Фурсова.
Увы, большая часть жителей России очень сильно страдает из-за дефицита витамина D. В мире есть только 3 страны (Швеция, Вьетнам и Таиланд), жители которых имеют оптимальный уровень витамина D в крови >60 нг/мл или >75 нмоль/л.
Основные функции витамина D в организме:
Существуют основные критерии оценки уровня витамина D:
Врач отмечает, что нет необходимости всем подряд проводить оценку уровня витамина D.
Кому необходимо контролировать уровень витамина D:
Особое внимание следует обратить на то, что определение уровня витамина D в динамике рекомендовано проводить с использованием одного и того же метода. Это связано с тем, что существует такое понятие, как межлабораторная вариабельность, различается оборудование в лабораториях, чувствительность тест-систем.
При выявлении дефицита витамина D <20 нг/мл (< 50 нмоль/л) рекомендуется оценивать дополнительно уровень
для того чтобы своевременно выявить системные сбои в работе всего организма.
Для лечения дефицита и недостатка витамина D рекомендовано использовать витаминную добавку. Дозировку может подобрать только лечащий врач, который провёл полное обследование организма и знает полный ваш анамнез.
На фоне приёма витамина D не следует проводить постоянный мониторинг его уровня в организме. Первая оценка уровня проводится после шести месяцев терапии, а при лечении тяжёлого дефицита витамина D — через 8-12 недель приёма препарата.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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