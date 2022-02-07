Врач: как определить дефицит витамина D

Врачи не устают напоминать о том, как важен витамин D именно сейчас, когда свирепствует пандемия коронавируса. На днях специалисты из Израиля выяснили, что болезнь у пациентов с "ковидом" протекает тяжелее на фоне нехватки этого витамина. Более того, заболевание с большей вероятностью может закончиться летальным исходом. О том, почему так важен витамин D и как восполнить дефицит, рассказала читателям Pravda.Ru медицинский директор Лаборатории НАКФФ Марина Фурсова.

Почему так важен витамин D

Увы, большая часть жителей России очень сильно страдает из-за дефицита витамина D. В мире есть только 3 страны (Швеция, Вьетнам и Таиланд), жители которых имеют оптимальный уровень витамина D в крови >60 нг/мл или >75 нмоль/л.

Основные функции витамина D в организме:

увеличение минерализации костной ткани и нормальное размножение остеобластов (костных клеток);

увеличение всасывания кальция и фосфора из кишечника;

снижение вывода кальция с мочой;

снижение артериального давления и снижение гиперплазии левого желудочка сердца за счёт расслабления гладкой мускулатуры сосудов;

профилактика инфекционных и аутоиммунных заболеваний.

Как определить дефицит витамина D

Существуют основные критерии оценки уровня витамина D:

дефицит — <20 нг/мл (<50 нмоль/л);

нехватка — 20 — 29 нг/мл (50 — 74 нмоль/л);

оптимальный уровень: 30 — 100 нг/мл (75-250 нмоль/л);

>100 нг/мл (>250 нмоль/л) — возможен токсический эффект.

Врач отмечает, что нет необходимости всем подряд проводить оценку уровня витамина D.

Кому необходимо контролировать уровень витамина D:

пациентам с заболеванием костей;

пожилым людям в возрасте более 60 лет;

людям, страдающим ожирением;

беременным и кормящим женщинам;

людям с хроническими болезнями почек и с печёночной недостаточностью 2-3 степени; людям, страдающим воспалительными заболеваниями кишечника;

пациентам после бариатрических операций;

пациентам, страдающим туберкулёзом;

пациентам, которые постоянно принимают лекарственные препараты: глюкокортикостероиды, антиретровирусные, противоэпилептические.

Особое внимание следует обратить на то, что определение уровня витамина D в динамике рекомендовано проводить с использованием одного и того же метода. Это связано с тем, что существует такое понятие, как межлабораторная вариабельность, различается оборудование в лабораториях, чувствительность тест-систем.

При выявлении дефицита витамина D <20 нг/мл (< 50 нмоль/л) рекомендуется оценивать дополнительно уровень

кальция,

щелочной фосфатазы,

креатинина с расчётом скорости клубочковой фильтрации,

магния в сыворотке крови,

для того чтобы своевременно выявить системные сбои в работе всего организма.

Для лечения дефицита и недостатка витамина D рекомендовано использовать витаминную добавку. Дозировку может подобрать только лечащий врач, который провёл полное обследование организма и знает полный ваш анамнез.

На фоне приёма витамина D не следует проводить постоянный мониторинг его уровня в организме. Первая оценка уровня проводится после шести месяцев терапии, а при лечении тяжёлого дефицита витамина D — через 8-12 недель приёма препарата.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.