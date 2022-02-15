Врач Онищенко назвал причину тяжёлого течения "омикрона" у Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский затянул с госпитализацией из-за своих личностных особенностей, поэтому столкнулся с тяжёлым "омикроном". Такое мнение выразил врач, академик РАН Геннадий Онищенко.

В интервью "Комсомольской правде" доктор медицинских наук отметил, что председатель ЛДПР, скорее всего, до последнего верил, что коронавирус обойдёт его стороной. Онищенко обратил внимание на то, что Жириновский соблюдал все санитарно-эпидемиологические нормы, а также неоднократно проходил вакцинацию от COVID-19.

"Видимо, всё-таки тяжёлое состояние связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться, тем более при тщательном соблюдении мер предосторожности", — считает врач.

По мнению Онищенко, если бы лидер ЛДПР сразу обратился за помощью к медикам, то уже хорошо бы себя чувствовал. В этом случае, подчеркнул специалист, СМИ не узнали бы о госпитализации политика.

Ранее сообщалось, что Жириновский попал в ЦКБ Москвы с диагнозом "коронавирусная инфекция". Состояние политика характеризуется как стабильно тяжёлое.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.