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Автор Юлия Миленина

Врач Онищенко назвал причину тяжёлого течения "омикрона" у Жириновского

Здоровье

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский затянул с госпитализацией из-за своих личностных особенностей, поэтому столкнулся с тяжёлым "омикроном". Такое мнение выразил врач, академик РАН Геннадий Онищенко.

Врач Онищенко назвал причину тяжёлого течения "омикрона" у Жириновского

В интервью "Комсомольской правде" доктор медицинских наук отметил, что председатель ЛДПР, скорее всего, до последнего верил, что коронавирус обойдёт его стороной. Онищенко обратил внимание на то, что Жириновский соблюдал все санитарно-эпидемиологические нормы, а также неоднократно проходил вакцинацию от COVID-19.

"Видимо, всё-таки тяжёлое состояние связано с самооценкой личности, что эта хворь никак не может его коснуться, тем более при тщательном соблюдении мер предосторожности", — считает врач.

По мнению Онищенко, если бы лидер ЛДПР сразу обратился за помощью к медикам, то уже хорошо бы себя чувствовал. В этом случае, подчеркнул специалист, СМИ не узнали бы о госпитализации политика.

Ранее сообщалось, что Жириновский попал в ЦКБ Москвы с диагнозом "коронавирусная инфекция". Состояние политика характеризуется как стабильно тяжёлое.

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