Сын госпитализированного Жириновского разместил пост с фразой "Только живи!"

Бывший вице-спикер Государственной думы и сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского разместил пост в своём Facebook-аккаунте с фразой "Только живи".

Игорь Лебедев сопроводил запись в соцсети статусом "беспокоится". Однако он не стал раскрывать подробности, связанные с госпитализацией его отца.

"Только живи!" — коротко высказался Лебедев.

При этом в комментариях к посту пользователи желают выздоровления председателю ЛДПР, который ранее заразился COVID-19 и попал в больницу.

"Здоровья и долгих лет Владимиру Вольфовичу! В такие моменты как раз и осознаёшь, кто дорог. Пускай выздоравливает, набирается сил", — написал один из подписчиков.

Напомним, 2 февраля Жириновский оказался в больничной палате из-за тяжёлого течения COVID-19. Лидер ЛДПР подхватил новый южноафриканский вариант коронавируса "омикрон". По информации Telegram-канала 112, у политика начались воспалительные процессы в головном мозге, а его состояние характеризуется как стабильно тяжёлое.

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