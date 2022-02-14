О выписке Жириновского из больницы пока не может быть речи, заявил источник

Депутат Госдумы и лидер ЛДПР Владимир Жириновский борется с коронавирусной инфекцией, его лечение продолжается, однако о выписке из больницы говорить пока рано.

О том, что Жириновский попал в больницу с тяжёлым поражением лёгких, стало известно во вторник, 9 февраля.

"Нет, пока о выписке не может быть речи. Идёт лечение", — передаёт РИА Новости слова источника, знакомого с ситуацией.

Ранее в ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского, которого экстренно доставили в больницу с подтверждённым диагнозом "COVID-19". По информации пресс-службы партии, политик нормально себя чувствует. Находясь в больничной палате, он продолжает выполнять свою работу.

"Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передаёт поручения", — прокомментировали в ЛДПР.

Новость о госпитализации депутата не на шутку взволновала российское общество и расколола его пополам. Одни граждане от души пожелали Жириновскому скорейшего выздоровления и выразили свою искреннюю поддержку, а другие напомнили о бесполезности семи или даже восьми прививок, о которых якобы не раз говорил сам политик.

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