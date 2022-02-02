Александр Мясников объявил войну массовому назначению кроверазжижающих препаратов (ксарелто, продакса, эликвис). Он считает, что в них кроется причины высокой смертности при коронавирусе.

Теледоктор предостерёг от бездумного применения кроверазжижающих препаратов при COVID-19. Медик подробно объяснил, в каких случаях нужно бороться с угрозой тромбоза.

Пост медика об опасности антитромботической терапии вызвал бурную реакцию подписчиков, так как данные препараты, по уверениям фолловеров, активно выписываются повсеместно по стране.

"Вот он источник смертей молодых от кровоизлияний в мозг и желудочных кровотечений!" — написал Мясников в своём Telegram-канале.

Теледоктор приводит новые рекомендации Министерства здравоохранения.

"Профилактика Тромбозов рекомендуется пациентам со среднетяжёлой (не лёгкой — среднетяжёлый) формой COVID-19, которые в условиях карантина лечатся дома и (плюс!) имеют высокий риск венозных тромбоэмболических осложнений, низкий риск кровотечений и не получают антикоагулянтного лечения по другим показаниям", — цитирует текст документа врач.

Для назначения такого лечения, по словам Мясникова, требуются серьёзные основания, такие как тромбозамив анамнезе, активное злокачественное новообразование, крупная операция или недавняя травма. Подобная терапия показана также людям старше 60 лет, ведущим малоподвижный образ жизни. При этом каждый случай рассматривается индивидуально.

"Где тут про легкую ОРЗ форму и назначении всем подряд", — задаётся вопросом медик.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.